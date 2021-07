Calendario Serie A 2021/22: date, soste e turni infrasettimanali. I dettagli (Di giovedì 8 luglio 2021) Manca poco più di un mese al via della nuova stagione di Serie A. Ecco tutte le date dell’annata 2021/22 Manca poco più di un mese alla partenza della nuova stagione di Serie A. Ecco nel dettaglio tutte le date della stagione 2021/2022 con la partenza del campionato fissata per il 22 agosto col sorteggio previsto per il 14 luglio. Inizio – 22 agosto 2021Fine – 22 maggio 2022soste – 5 settembre 2021, 10 ottobre 2021, 14 novembre 2021, 26 dicembre 2021, 2 gennaio 2022, 30 ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 8 luglio 2021) Manca poco più di un mese al via della nuova stagione diA. Ecco tutte ledell’annata/22 Manca poco più di un mese alla partenza della nuova stagione diA. Ecco nelo tutte ledella stagione/2022 con la partenza del campionato fissata per il 22 agosto col sorteggio previsto per il 14 luglio. Inizio – 22 agostoFine – 22 maggio 2022– 5 settembre, 10 ottobre, 14 novembre, 26 dicembre, 2 gennaio 2022, 30 ...

