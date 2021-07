Assassin's Creed Infinity non è Destiny o Anthem e non è la fine dei capitoli single-player (Di giovedì 8 luglio 2021) Sin dalla pubblicazione del report di Jason Schreier e dalle successive, prime conferme di Ubisoft, Assassin's Creed Infinity ha suscitato più di una perplessità in parecchi fan della saga. Nonostante la mancanza di dettagli l'accostamento ai live service e soprattutto a titoli come Fortnite e GTA Online ha seminato un certo malcontento. Oggi Jason Schreier ha condiviso alcuni interessanti dettagli sul progetto rivelando anche una finestra di lancio piuttosto lontana ma proprio nelle ultime ore il giornalista di Bloomberg ha deciso di tornare sull'argomento per cercare di mettere i puntini sulle i. "Sto vedendo parecchio ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 8 luglio 2021) Sin dalla pubblicazione del report di Jason Schreier e dalle successive, prime conferme di Ubisoft,'sha suscitato più di una perplessità in parecchi fan della saga. Nonostante la mancanza di dettagli l'accostamento ai live service e soprattutto a titoli come Fortnite e GTA Online ha seminato un certo malcontento. Oggi Jason Schreier ha condiviso alcuni interessanti dettagli sul progetto rivelando anche unastra di lancio piuttosto lontana ma proprio nelle ultime ore il giornalista di Bloomberg ha deciso di tornare sull'argomento per cercare di mettere i puntini sulle i. "Sto vedendo parecchio ...

Advertising

JVCom : Ubisoft annonce Assassin's Creed Infinity ! - GameHugITA : RT @Eurogamer_it: Assassin's Creed Infinity non sarà Destiny o Anthem. #AssassinsCreedInfinity - Eurogamer_it : Assassin's Creed Infinity non sarà Destiny o Anthem. #AssassinsCreedInfinity - ArmandaGelsomin : RT @MondoXbox: Ubisoft rivela Assassin's Creed Infinity, nome in codice del nuovo episodio della serie - AnGeL3DaRk3 : RT @MondoXbox: Ubisoft rivela Assassin's Creed Infinity, nome in codice del nuovo episodio della serie -