Acer | Rebecchini | PA priorità prossimo sindaco | risposte certe e veloci

(Di giovedì 8 luglio 2021) Roma – “Abbiamo incontrato tutti e tre i candidati che sfideranno Raggi e a tutti e tre abbiamo rappresentato noi quelle che sono le soluzioni alle varie patologie di questa città nell’ambito del nostro settore.” “Loro in questo momento stanno iniziando a esprimersi, se le stanno guardando e ci auguriamo che quanto prima riusciremo a fare un confronto allargato in cui ci vengano a dare quelle che sono le loro indicazioni. Roma necessita di una ripresa molto consistente che ci auguriamo possa essere recepita dai candidati”. Lo ha detto il presidente dell’, Nicolò, intervistato dall’agenzia Dire all’indomani degli incontri dell’Associazione ...

Ultime Notizie dalla rete : Acer Rebecchini

... parteciperebbe solo per il 5% secondo una stima dell'Associazione costruttori edili di Roma (): "A muoversi sono soprattutto i proprietari di villini - spiega il presidente Nicolò-. ...... impossibile senza una copertura legislativa - sostiene Nicolò, presidente dei costruttori romani () -. Dati i suoi effetti sul sistema impresa, il problema non può non essere preso in ...Con la partecipazione delle parti sociali, dei sindacati, del rappresentante del vicariato monsignor Francesco Pesce, delle opposizioni e dei candidati sindaco ...De Vito, su Fb, comunica i dettagli dell'evento che si potrà seguire anche dai canali social di Roma Capitale: "Vi aspetto domani in Aula Giulio Cesare per il Rapporto sulla Consiliatura - spiega De V ...