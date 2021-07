Wimbledon 2021, Matteo Berrettini esaltante! Auger-Aliassime non può nulla, Italia in semifinale dopo 61 anni! (Di mercoledì 7 luglio 2021) Matteo Berrettini come Nicola Pietrangeli. Il romano, numero 9 del mondo, fa la storia del tennis Italiano raggiungendo la semifinale di Wimbledon, a sessantuno anni di distanza dal due volte vincitore del Roland Garros; ci riesce superando in quattro set l’amico Felix Auger-Aliassime (6-3 5-7 7-5 6-3 in tre ore e un minuto di gioco), vivendo un momento complicatissimo nella parte centrale della partita, dal finale del primo set fino all’undicesimo gioco della terza frazione; ma senza i suoi migliori colpi, l’azzurro ha saputo tenere duro e sfruttare i giusti spiragli ... Leggi su oasport (Di mercoledì 7 luglio 2021)come Nicola Pietrangeli. Il romano, numero 9 del mondo, fa la storia del tennisno raggiungendo ladi, a sessantuno anni di distanza dal due volte vincitore del Roland Garros; ci riesce superando in quattro set l’amico Felix(6-3 5-7 7-5 6-3 in tre ore e un minuto di gioco), vivendo un momento complicatissimo nella parte centrale della partita, dal finale del primo set fino all’undicesimo gioco della terza frazione; ma senza i suoi migliori colpi, l’azzurro ha saputo tenere duro e sfruttare i giusti spiragli ...

