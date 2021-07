WhatsApp, a breve potrai migrare le chat su un altro numero, telefono o piattaforma (Di mercoledì 7 luglio 2021) La novità è in arrivo. E semplificherà la vita a non pochi utenti. Presto dovrebbe infatti esordire un aggiornamento della chat più usata del mondo che consentirà di fare ciò che oggi non è possibile: migrare la cronologia delle conversazioni su un’altra piattaforma. Cioè di fatto su un altro dispositivo: oggi se passi da iPhone a uno smartphone Android (o viceversa) non puoi farlo. A breve sì e in modo più semplice. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 7 luglio 2021) La novità è in arrivo. E semplificherà la vita a non pochi utenti. Presto dovrebbe infatti esordire un aggiornamento della chat più usata del mondo che consentirà di fare ciò che oggi non è possibile: migrare la cronologia delle conversazioni su un’altra piattaforma. Cioè di fatto su un altro dispositivo: oggi se passi da iPhone a uno smartphone Android (o viceversa) non puoi farlo. A breve sì e in modo più semplice.

Advertising

UILDMnazionale : -48! In questa foto Enzo Ferrari stringe la mano a Federico Milcovich. Ferrari conosce la #distrofia molto bene: a… - rossanamorgotti : RT @UILDMnazionale: -48! In questa foto Enzo Ferrari stringe la mano a Federico Milcovich. Ferrari conosce la #distrofia molto bene: a caus… - UILDMnazionale : -48! In questa foto Enzo Ferrari stringe la mano a Federico Milcovich. Ferrari conosce la #distrofia molto bene: a… - Christianzu76 : RT @UILDMnazionale: -48! In questa foto Enzo Ferrari stringe la mano a Federico Milcovich. Ferrari conosce la #distrofia molto bene: a caus… - UILDMnazionale : -48! In questa foto Enzo Ferrari stringe la mano a Federico Milcovich. Ferrari conosce la #distrofia molto bene: a… -