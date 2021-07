Viene morso ai genitali da un pitone mentre è seduto sul water | l’animale è stato poi “ripulito e restituito” al suo proprietario

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Non si può più stare tranquilli nemmeno quando ci si adagia sul proprio. Come nelle leggende metropolitane anni ottanta, quelle degli alligatori che popolavano le fogne di New York e improvvisamente risalivano dalle nobili condutture fognarie dei nobili inquilini di Central Park, ecco che arriva ilmordi testicoli. La notizia è stata pubblicata dal Guardian, il più importante, blasonato e progressista quotidiano britannico. E la storia è questa: un 65enne austriaco di Graz èda undi 1,6 metrisi trovava amabilmentesull’asse ...

Advertising

FQMagazineit : Viene morso ai genitali da un pitone mentre è seduto sul water: l’animale è stato poi “ripulito e restituito” al su… - MatteoMarchini5 : Viene morso ai genitali da un pitone mentre è seduto sul water: l’animale è stato poi “ripulito e restituito” al su… - blogsicilia : #notizie #sicilia Si siede sul water di casa e viene morso da un serpente (FOTO) - - giannettimarco : RT @_DAGOSPIA_: IN AUSTRIA UN 65ENNE VIENE MORSO AI GIOIELLI DI FAMIGLIA DA UN PITONE MENTRE ERA SEDUTO SUL WATER - _DAGOSPIA_ : IN AUSTRIA UN 65ENNE VIENE MORSO AI GIOIELLI DI FAMIGLIA DA UN PITONE MENTRE ERA SEDUTO SUL WATER… -

Ultime Notizie dalla rete : Viene morso

Il Fatto Quotidiano

Perché l'Amore, per chi ci crede come me, quando finisce e tradisce è come ildi un cane ... ' Io ti prego di ascoltare ' , cheincluso insieme a ' Dimmi chi sei ' e ' A metà del viaggio ' ...Une via , verso un'altra preda. Le proteste della popolazione locale IL BOTTA E RISPOSTA Di ... Nella pratica,confermato che queste società cercano aree relativamente fresche dove poter ...In Austria un uomo è stato morso da un pitone di 1,6 metri, nel bagno di casa sua. Lo ha riportato la polizia. È successo a Graz, nella provincia della Stiria. La vittima del serpente, 65 anni, ha ...Gli uomini dell’arma con il supporto di un elicottero del 12° nucleo Elicotteri di Catania hanno soccorso un pastore che si era smarrito nei boschi della valle dell'Alcantara. L'uomo non era rientrato ...