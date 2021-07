Vespa in mostra al museo Autoworld di Bruxelles per celebrare 75 anni di storia (Di mercoledì 7 luglio 2021) (Teleborsa) – 75 modelli di Vespa in mostra al Palais Mondial di Bruxelles per celebrare i 75 anni dell’iconico marchio di moto: è l’iniziativa lanciata dal museo Autoworld di Bruxelles, una delle più grandi e prestigiose collezioni del mondo dedicate alla storia del motorismo. L’esposizione, che si terrà fino al prossimo 15 agosto, vuole essere un omaggio agli oltre 5000 vespisti iscritti a circa una sessantina di Vespa Club ufficiali presenti in Belgio ed ai valori più profondi del marchio. Nel corso della sua ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 7 luglio 2021) (Teleborsa) – 75 modelli diinal Palais Mondial diperi 75dell’iconico marchio di moto: è l’iniziativa lanciata daldi, una delle più grandi e prestigiose collezioni del mondo dedicate alladel motorismo. L’esposizione, che si terrà fino al prossimo 15 agosto, vuole essere un omaggio agli oltre 5000 vespisti iscritti a circa una sessantina diClub ufficiali presenti in Belgio ed ai valori più profondi del marchio. Nel corso della sua ...

