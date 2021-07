Variante Delta, allarme per la finale a Wembley. A Tokyo pensano a ridurre il pubblico per i Giochi (Di mercoledì 7 luglio 2021) Il governo britannico è "fiducioso" di poter tenere a bada il rischio di un focolaio di contagi Covid alimentato dalla Variante Delta nell'ambito delle semifinali degli Europei di calcio e ... Leggi su gazzettadelsud (Di mercoledì 7 luglio 2021) Il governo britannico è "fiducioso" di poter tenere a bada il rischio di un focolaio di contagi Covid alimentato dallanell'ambito delle semifinali degli Europei di calcio e ...

Advertising

ilpost : Giuriamo solennemente che il riferimento a Boris (la serie) non è voluto - fattoquotidiano : VARIANTE 'DELTA', in Italia nessun controllo per chi arriva. Le testimonianze #delta #fattoquotidiano #6luglio… - fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 6 Luglio: Aeroporti, ingresso libero alla Variante. “Delta” in Italia - Giulio29375125 : RT @sabrina__sf: La risposta degli italiani terrorizzati dalla variante delta.?????? - roboware : @Dott_Moresco Ma non era la patria della variante delta, piegata dai contagi fino a ieri? ?? -