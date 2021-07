Temptation Island, chi è Valentina Nulli Augusti: protagonista del programma dei sentimenti (Di mercoledì 7 luglio 2021) La nuova edizione di Temptation Island è iniziata da due puntate e già i telespettatori ne hanno viste di cotte e di crude. Una delle protagoniste indiscusse è sicuramente Valentina Nulli Augusti, di anni 40, fidanzata con Tommaso, di anni 21. La loro storia ha appassionato molto i telespettatori ma i due hanno concluso il L'articolo Leggi su dailynews24 (Di mercoledì 7 luglio 2021) La nuova edizione diè iniziata da due puntate e già i telespettatori ne hanno viste di cotte e di crude. Una delle protagoniste indiscusse è sicuramente, di anni 40, fidanzata con Tommaso, di anni 21. La loro storia ha appassionato molto i telespettatori ma i due hanno concluso il L'articolo

Advertising

LobyArt : RT @asfaltofresco: le donne di temptation island normalizzando la masturbazione femminile mentre gli uomini cr3pano nel villaggio accanto a… - cherryxxhaz : ma raga che giorno danno temptation island? - paghiaia : Non mi sono resa conto che questa settimana avessero spostato Temptation Island di lunedì, il popolo di Twitter ringrazia - chiamatemisof : io ora come Ste di temptation island, altri che abbracciare, lo fracasso - LobyArt : RT @iosononicol: io mentre guardo temptation island cercando di capire perché umiliarsi in tv e non lasciarsi prima #TemptationIsland http… -