Studio shock | il computer ci migliora | non ci rende più stupidi

Leggi su computermagazine

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Unopubblicato negli ultimi giorni ha evidenziato un risultato per certi versi: il, l’intelligenza artificiale e le tecnologia in generale, non ci rendono più. Losul: cosa è emerso (Foto Comune di Torino)Se la credenza popolare è che la tecnologia, in primis smartphone, tablet e, renda più “” gli esseri umani, in realtà è stato evidenziato come la stessa non comprometta le nostre abilità cognitive ma anzi le esalti e le convogli verso ciò che ci serve realmente nel mondo ...