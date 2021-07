Retroscena Chiellini | era pronto a sbarcare in MLS | ma l’arrivo di Allegri ha cambiato tutto

Leggi su dailynews24

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Il futuro di Giorgiosarà ancora alla Juventus. Il difensore attualmente è impegnato con la nazionale italiana agli Europei, ma al termine della competizione rientrerà a Torino per firmare con i bianconeri. Formalmente il giocatore è svincolato in virtù del contratto scaduto lo scorso 30 giugno, ma per il rinnovo non dovrebbero esserci problemi. L'articolo