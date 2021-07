Porto, maxi sequestro di apparecchi non a norma (Di mercoledì 7 luglio 2021) LIVORNO - I funzionari dell'agenzia delle dogane e dei monopoli di Livorno hanno sequestrato al Porto di Livorno circa 175mila apparecchiature elettriche ed elettroniche provenienti dalla Cina. In ... Leggi su gazzettadilivorno (Di mercoledì 7 luglio 2021) LIVORNO - I funzionari dell'agenzia delle dogane e dei monopoli di Livorno hanno sequestrato aldi Livorno circa 175milaature elettriche ed elettroniche provenienti dalla Cina. In ...

Porto, maxi sequestro di apparecchi non a norma LIVORNO - I funzionari dell'agenzia delle dogane e dei monopoli di Livorno hanno sequestrato al porto di Livorno circa 175mila apparecchiature elettriche ed elettroniche provenienti dalla Cina. In particolare, riferisce Adm, si tratterebbe di cavetti usb,cuffie auricolari e caricabatterie con ...

