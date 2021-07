Pd | Pelonzi | Aula snobbata da Raggi e Giunta | hanno fallito su tutto

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Roma – “Lagoverna, ma è l’che rappresenta i cittadini. Quest’è stataistituzionalmente dalla sindaca e dalla, e quando i poteri dellanon vanno in sintonia con quelli dell’è chiaro che il lavoro complessivo dell’ente, e quindi i servizi che bisogna offrire ai cittadini, non è all’altezza.” “C’è stato un isolamento nei confronti dei rappresentanti dei cittadini, e questo solipsismo dellaha messo in crisi il concetto stesso di democrazia e di trasparenza. Questadi Roma ha ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Pelonzi Aula

RomaDailyNews

Da mercoledì inGiulio Cesare arrivano le delibere sul PEF Ama e sulla Tari. Non vorremmo che ...aggiungesse anche la beffa di un aumento della Tari già tra le più alte in Italia' conclude... dichiarano il capogruppo del Pd capitolino, Giulio, e la consigliera dem Valeria Baglio. La vicenda approda ine il PD annuncia: 'Domani inchiederemo di votare un atto di ...Con la partecipazione delle parti sociali, dei sindacati, del rappresentante del vicariato monsignor Francesco Pesce, delle opposizioni e dei candidati sindaco ...De Vito, su Fb, comunica i dettagli dell'evento che si potrà seguire anche dai canali social di Roma Capitale: "Vi aspetto domani in Aula Giulio Cesare per il Rapporto sulla Consiliatura - spiega De V ...