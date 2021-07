Patrizia De Blanck choc: “Morire schiacciati in una pozza di sangue”, da brividi (Di mercoledì 7 luglio 2021) Dichiarazioni choc di Patrizia De Blanck: “Morire schiacchiati in una pozza di sangue”, un racconto veramente da brividi Patrizia De Blanck è la discendente di una nobile famiglia originaria di Venezia. Suo padre è Guillermo De Blanck y Menocal, ambasciatore di Cuba. La contessa è divenuta famosa in televisione, esordendo negli anni sessanta come valletta L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di mercoledì 7 luglio 2021) DichiarazionidiDe: “schiacchiati in unadi”, un racconto veramente daDeè la discendente di una nobile famiglia originaria di Venezia. Suo padre è Guillermo Dey Menocal, ambasciatore di Cuba. La contessa è divenuta famosa in televisione, esordendo negli anni sessanta come valletta L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

