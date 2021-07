Ora sarà Alexa a scegliere come nutrirci con il giusto abbinamento (Di mercoledì 7 luglio 2021) sarà l’assistente vocale di Amazon il nostro nuovo “nutrizionista 2.0”. Ebbene la nuova skill di Alexa va nella direzione della dieta, con particolare attenzione ai vini. Vino rosso (Pixabay)“Alexa, apri il vino perfetto“. Con questa semplice frase ora, chi è in possesso degli smart speaker di Amazon, potrà essere consigliato nella scelta dei migliori vini per la giusta occasione. Alexa, arrivata da ormai qualche anno nelle nostre case, diventa così un’esperta di vini, una sommelier in grado di consigliarci il giusto abbinamento in base al tipo di serata che vorremo vivere. ... Leggi su computermagazine (Di mercoledì 7 luglio 2021)l’assistente vocale di Amazon il nostro nuovo “nutrizionista 2.0”. Ebbene la nuova skill diva nella direzione della dieta, con particolare attenzione ai vini. Vino rosso (Pixabay)“, apri il vino perfetto“. Con questa semplice frase ora, chi è in possesso degli smart speaker di Amazon, potrà essere consigliato nella scelta dei migliori vini per la giusta occasione., arrivata da ormai qualche anno nelle nostre case, diventa così un’esperta di vini, una sommelier in grado di consigliarci ilin base al tipo di serata che vorremo vivere. ...

forumJuventus : ?? Il 14 Luglio la Juve di Allegri riparte da 6 incedibili ?? E anche se il gruppo sarà ridotto, Max non vede l'ora d… - chetempochefa : 'Alex ora riesce a comunicare con noi, ma non è ancora in grado di parlare. Dopo molto tempo in coma, le corde voca… - Eurosport_IT : A pochi giorni del suo 40° compleanno, alla sua quinta Olimpiade. Ora possiamo dirlo, Roger #Federer sarà a… - tbz_jejuboy : Ora mi metto a disegnare una pizza e la dipingo poi quando sarà. ... Giustamente penso solo a mangiare. - Fra8882 : @ZanAlessandro Hai fatto in modo che venga tutto affossato. Farai la vittima portando la croce, scatenerai i perben… -