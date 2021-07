Milan-Isco, contatti continui con il Real Madrid (Di mercoledì 7 luglio 2021) Il Milan ci prova seriamente per Isco. I rossoneri infatti, come riportato da Sportmediaset, sono in costante contatto con il Real Madrid. Milan-Isco sarebbe operazione da Champions per i rossoneri. Maldini vorrebbe regalare a Stefano Pioli un grande numero dieci per la prossima stagione, dopo l’addio di Hakan Calhanoglu. I blancos, infatti, vorrebbero cedere il proprio fantasista, che non rientra nei piani di Carlo Ancelotti. Milan-Isco, LA RICHIESTA Il Real Madrid chiede per Isco circa 20mln di ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 7 luglio 2021) Ilci prova seriamente per. I rossoneri infatti, come riportato da Sportmediaset, sono in costante contatto con ilsarebbe operazione da Champions per i rossoneri. Maldini vorrebbe regalare a Stefano Pioli un grande numero dieci per la prossima stagione, dopo l’addio di Hakan Calhanoglu. I blancos, infatti, vorrebbero cedere il proprio fantasista, che non rientra nei piani di Carlo Ancelotti., LA RICHIESTA Ilchiede percirca 20mln di ...

