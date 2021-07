Michele Merlo: il dolce ricordo della fidanzata a un mese dalla scomparsa (Di mercoledì 7 luglio 2021) Parla la fidanzata di Michele Merlo È trascorso un mese da quando Michele Merlo è morto all’età di 28 anni. Come è ormai tristemente noto, il cantante è scomparso per via di una leucemia fulminante, che in poche ore se l’è portato via. Da quel momento l’Italia intera ha pianto la scomparsa dell’ex protagonista di L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di mercoledì 7 luglio 2021) Parla ladiÈ trascorso unda quandoè morto all’età di 28 anni. Come è ormai tristemente noto, il cantante è scomparso per via di una leucemia fulminante, che in poche ore se l’è portato via. Da quel momento l’Italia intera ha pianto ladell’ex protagonista di L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

AcidamenteBea : RT @WCostituzione: #MicheleMerlo ucciso dalla #malasanità? Denunciati medici per omicidio colposo: - dimesso con 'ricetta per antibiotici'… - Daniela192601 : RT @WCostituzione: #MicheleMerlo ucciso dalla #malasanità? Denunciati medici per omicidio colposo: - dimesso con 'ricetta per antibiotici'… - RItaliano3 : RT @WCostituzione: #MicheleMerlo ucciso dalla #malasanità? Denunciati medici per omicidio colposo: - dimesso con 'ricetta per antibiotici'… - corriereveneto : Morte Michele #Merlo accertamenti dei Nas anche da medici di Rosà e Cittadella - mm1064 : RT @WCostituzione: #MicheleMerlo ucciso dalla #malasanità? Denunciati medici per omicidio colposo: - dimesso con 'ricetta per antibiotici'… -