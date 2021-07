LIVE Inghilterra-Danimarca 0-0, Europei 2021 in DIRETTA: inizia la partita! (Di mercoledì 7 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1? inizia la partita! 20.59 Black LIVEs Matter per gli inglesi, i danesi applaudono il gesto. 20.58 Super bolgia a Wembley, quasi tutto pronto per la seconda semifinale! 20.57 Pochi applausi, essendo il pubblico inglese quello in maggioranza. Now, it’s time for “God Save the Queen”. 20.56 Inni nazionali: si parte con quello danese, “Der er et yndigt land”. 20.55 Le due squadre fanno il loro ingresso in campo sotto l’ovazione del pubblico di Wembley e le note di “Sweet Caroline”. 20.50 La Danimarca, invece, è alla sua quarta semifinale nella storia ... Leggi su oasport (Di mercoledì 7 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1?la20.59 Blacks Matter per gli inglesi, i danesi applaudono il gesto. 20.58 Super bolgia a Wembley, quasi tutto pronto per la seconda semifinale! 20.57 Pochi applausi, essendo il pubblico inglese quello in maggioranza. Now, it’s time for “God Save the Queen”. 20.56 Inni nazionali: si parte con quello danese, “Der er et yndigt land”. 20.55 Le due squadre fanno il loro ingresso in campo sotto l’ovazione del pubblico di Wembley e le note di “Sweet Caroline”. 20.50 La, invece, è alla sua quarta semifinale nella storia ...

Advertising

m4rlow3 : RT @vox2box: SIAMO LIVE per Inghilterra vs Danimarca su Telegram - IlGorga : RT @vox2box: SIAMO LIVE per Inghilterra vs Danimarca su Telegram - ilcirotano : LIVE Alle 21 Inghilterra-Danimarca, le ufficiali: l'Italia aspetta l'altra finalista - - vox2box : SIAMO LIVE per Inghilterra vs Danimarca su Telegram - fanpage : #InghilterraDanimarca, segui con noi la diretta -