La Capitale torna a correre: il 19 settembre al via la 'l'Acea Run Rome The Marathon' (Di mercoledì 7 luglio 2021) E' nella prestigiosa Sala del Tempio di Adriano, sito della Camera di Commercio di Roma, che oggi è stata presentata l'Acea Run Rome The Marathon che si correrà domenica 19 settembre 2021. Una ... Leggi su leggo (Di mercoledì 7 luglio 2021) E' nella prestigiosa Sala del Tempio di Adriano, sito della Camera di Commercio di Roma, che oggi è stata presentata l'RunTheche si correrà domenica 192021. Una ...

Advertising

RosannaAmbruosi : RT @arabedumb: comunque il profilo di rosi puro cinema, ogni volta che g torna a roma, scrive cagate sul come lui l’abbia “rispedita in cap… - BreakingItalyNe : RT @leggoit: La Capitale torna a correre: il 19 settembre al via la “l'Acea Run Rome The Marathon” - leggoit : La Capitale torna a correre: il 19 settembre al via la “l'Acea Run Rome The Marathon” - terrymelani : Torna ad Alberobello FestivArts #arti #festival #incontri #estate2021 #alberobello #trulli #eventi - giornaleradiofm : Approfondimenti: Atletica:torna la Maratona di Roma, 'vogliamo essere la n.1': (ANSA) - ROMA, 07 LUG - Roma torna a… -