Highlights Hurkacz-Federer 6-3 7-64 6-0 | quarti di finale Wimbledon 2021 VIDEO

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Glidel match tra Huberte Roger, valevole per ididel torneo di, in cui il polacco si è imposto sullo svizzero in tre set con il netto punteggio di 6-3 7-6(4) 6-0., dunque, raggiunge la semidella competizione britannica ed attendo uno tra Matteo Berrettini e Felix Auger-Aliassime. Ecco ildei migliori scambi dell’incontro. SportFace.

La sintesi della vittoria in tre set del polacco Hubert Hurkacz su Roger Federer nei quarti di finale di Wimbledon. Il prossimo avversario di Berrettini sarà Hubert Hurkacz, che ha sconfitto Roger Federer in tre set.