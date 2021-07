Green pass, a Fiumicino turisti alle prese con il certificato verde: “Nessun disagio, ora posso tornare a viaggiare” (Di mercoledì 7 luglio 2021) Primi giorni alle prese con il Green pass per i viaggiatori in partenza dall’Aeroporto di Fiumicino a Roma. Un debutto senza troppi disagi. “Dopo la seconda dose ci è arrivato subito il certificato verde e adesso possiamo tornare a viaggiare liberamente” racconta un turista in attesa davanti ai gate con il trolley in una mano e il Qr code stampato su un foglio nell’altra. Si imbarcherà insieme a un piccolo gruppo di amici, tutti muniti di certificazione. Dal 1° luglio è entrata in vigore l’EU digital Covid certificate valido in ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 7 luglio 2021) Primi giornicon ilper i viaggiatori in partenza dall’Aeroporto dia Roma. Un debutto senza troppi disagi. “Dopo la seconda dose ci è arrivato subito ile adesso possiamoliberamente” racconta un turista in attesa davanti ai gate con il trolley in una mano e il Qr code stampato su un foglio nell’altra. Si imbarcherà insieme a un piccolo gruppo di amici, tutti muniti di certificazione. Dal 1° luglio è entrata in vigore l’EU digital Covid certificate valido in ...

Advertising

heather_parisi : L'art 36RegUE 2021/953 (Green Pass) che previene la discriminazione verso non vaccinati è tradotto nella versione i… - borghi_claudio : Ho controllato direttamente le fonti e confermo che nella traduzione italiana (e solo nella traduzione italiana) de… - borghi_claudio : Sono andato a ricercare chi ha trovato l'errore di traduzione nel regolamento UE sul green pass e mi risulta sia st… - D503Gaetano : RT @GiulioMarini2: Modulo Denuncia Editabile per richieste Green Pass da parte di pubblico esercizio.doc - CoretoMario : RT @GiulioMarini2: Modulo Denuncia Editabile per richieste Green Pass da parte di pubblico esercizio.doc -