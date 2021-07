Denise Pipitone, interrogato Gaspare Ghaleb: chi è l’ex di Jessica Pulizzi (Di mercoledì 7 luglio 2021) Potrebbe esserci una svolta nel caso di . Gaspare Ghaleb, ex fidanzato di Jessica Pulizzi, la sorellastra di Denise Pipitone, la bambina di Mazara del Vallo della quale non si hanno notizie dal 2004, sarebbe sotto interrogatorio. Lo ha rivelato il conduttore televisivo Milo Infante, in un post sui social network. Il giovane da diverse ore sarebbe in procura a Marsala e la speranza di molti è che finalmente dalle sue nuove rivelazioni possa emergere la verità. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Piera Maggio contro Carmelo Abbate: il giornalista pubblica le ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 7 luglio 2021) Potrebbe esserci una svolta nel caso di ., ex fidanzato di, la sorellastra di, la bambina di Mazara del Vallo della quale non si hanno notizie dal 2004, sarebbe sottorio. Lo ha rivelato il conduttore televisivo Milo Infante, in un post sui social network. Il giovane da diverse ore sarebbe in procura a Marsala e la speranza di molti è che finalmente dalle sue nuove rivelazioni possa emergere la verità. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Piera Maggio contro Carmelo Abbate: il giornalista pubblica le ...

Advertising

blogtivvu : Denise Pipitone, interrogato Gaspare Ghaleb per tre ore: l’ex di Jessica Pulizzi sentito come testimone assistito… - siciliafeed : Caso #Denise Pipitone, interrogato l'ex di Jessica Pulizzi #denisepipitone #mazara #mazaradelvallo #marsala - infoitinterno : Caso Denise Pipitone, l'ex pm di Marsala Angioni rischia il processo - infoitinterno : Denise Pipitone, l'appello di Piera Maggio a chi sa e non parla - - CorriereUmbria : Denise Pipitone, Gaspare Ghaleb interrogato in Procura a Marsala: l'ex fidanzato di Jessica Pulizzi ascoltato come… -