Covid, Sasso: "No all'obbligo vaccinale" (Di mercoledì 7 luglio 2021) Il sottosegretario all'Istruzione, Rossano Sasso, è intervenuto a Sky TG24, per parlare della situazione riguardante la vaccinazione per il personale scolastico e gli studenti. L'esponente della Lega dice no all'obbligo vaccinale. L'articolo .

