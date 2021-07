(Di mercoledì 7 luglio 2021) Roma, 7 lug. (Adnkronos) - "Bassi tassi di vaccinazione significano che le nazioni più povere sono più esposte al virus e alle sue. Mentre la variante Delta sta sollevando preoccupazioni ovunque, comprese nei paesi del G20, ora si registra una brutale ondata di infezioni nell'Africa sub-sahariana. In quella regione, meno di 1 adulto su 100 è completamente vaccinato, rispetto a una media di oltre il 30% nelle economie più avanzate. Lenonovunqueilche emerganopiù, minando il progresso ...

Advertising

TV7Benevento : **Covid: Fmi, 'popolazioni non vaccinate aumentano rischio varianti ancora più letali'**... -

Ultime Notizie dalla rete : **Covid Fmi

Il Sannio Quotidiano

È molto importante ricordare che ilnon elargisce prestiti a paesi il cui debito pubblico è ... Infine, nei mercati emergenti sta diminuendo anche il numero di contagi da- 19 " anche se ...Probabile che non si verifichi, grazie all'assistenza dell'e di potenze vicine come Cina e India. D'altra parte, il debito pubblico è salito già sopra il 100% del PIL a causa dele a questi ...Secondo un rapporto del Fondo Monetario Internazionale (Fmi) “l’emergenza legata al Covid-19 sta esacerbando le fragilità socio-economiche della Tunisia e sta conducendo verso una crisi economica ...La crescita media del pil superiore alle aspettative, il surplus di bilancio per il terzo anno consecutivo dovuto ai prezzi più elevati delle commodity e l'aumento dei rendimenti sono solo alcuni fatt ...