Cortenova | incidente sul lavoro a Bindo | grave un operaio

(Lecco), 7 luglio 2021 - E' ricoverato all'ospedale di Varese in prognosi riservata un giovane operaio 23enne che nella tarda serata di ieri è rimasto schiacciato da alcuni profilati ...... in un'azienda di Modigliani adove è stato soccorso un giovane lavoratore. L'sarebbe avvenuto durante una movimentazione all'interno dell'azienda: l'operaio, 23 anni, secondo ...Cortenova (Lecco), 7 luglio 2021 - E' ricoverato all'ospedale di Varese in prognosi riservata un giovane operaio 23enne che nella tarda serata di ieri è rimasto schiacciato da alcuni profilati ...Giovane operaio travolto da un bancale di profilati metallici. Soccorso da sanitari e vigili del fuoco: elitrasportato a Varese ...