Controlli in strada, sventati furti e arrestati cinque rapinatori (Di mercoledì 7 luglio 2021) Roma – Massima attenzione a Roma sui Controlli in strada. Potenziate le attività di prevenzione, ad opera delle Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e delle autoradio dei commissariati, ma anche i successivi accertamenti info-investigativi. In poche ore sono stati arrestati 5 soggetti. In zona Torpignattara si era già introdotto all’interno di due cortili di edifici differenti. E’ stato poi sorpreso dagli agenti del commissariato di zona, diretto da Daniele Pompei, intervenuti prontamente mentre tentava di scavalcare il cancello di un’altra abitazione. Un 24enne originario del Marocco, alla vista dei poliziotti ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 7 luglio 2021) Roma – Massima attenzione a Roma suiin. Potenziate le attività di prevenzione, ad opera delle Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e delle autoradio dei commissariati, ma anche i successivi accertamenti info-investigativi. In poche ore sono stati5 soggetti. In zona Torpignattara si era già introdotto all’interno di due cortili di edifici differenti. E’ stato poi sorpreso dagli agenti del commissariato di zona, diretto da Daniele Pompei, intervenuti prontamente mentre tentava di scavalcare il cancello di un’altra abitazione. Un 24enne originario del Marocco, alla vista dei poliziotti ...

