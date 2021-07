Calciomercato Genoa, si avvicina Supryaga: trattativa in chiusura (Di mercoledì 7 luglio 2021) Il Genoa è vicino a chiudere un colpo di mercato in entrata: Vladyslav Supryaga è ad un passo dai rossoblu. I dettagli Il Genoa è scatenato sul mercato. I rossoblu sono vicini a chiudere la trattativa per Vladyslav Supryaga, attaccante ucraino classe 2000. Secondo Sky Sport, accordo trovato con la Dinamo Kiev per 7-8 milioni di euro. Un anno fa il classe 2000 era stato vicino al Bologna ma la Dinamo Kiev chiedeva 15 milioni di euro. Nella stagione appena conclusa, 31 presenze e 3 gol. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 7 luglio 2021) Ilè vicino a chiudere un colpo di mercato in entrata: Vladyslavè ad un passo dai rossoblu. I dettagli Ilè scatenato sul mercato. I rossoblu sono vicini a chiudere laper Vladyslav, attaccante ucraino classe 2000. Secondo Sky Sport, accordo trovato con la Dinamo Kiev per 7-8 milioni di euro. Un anno fa il classe 2000 era stato vicino al Bologna ma la Dinamo Kiev chiedeva 15 milioni di euro. Nella stagione appena conclusa, 31 presenze e 3 gol. L'articolo proviene da Calcio News 24.

