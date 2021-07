Bimba di 4 anni morta per una otite non curata: condannato il pediatra (Di mercoledì 7 luglio 2021) Una sentenza che fa scuola: il gip del tribunale di Brescia ha condannato a due anni per omicidio colposo la pediatra di Nicole Zacco, la bambina di quattro anni morta nel 2018 a causa di un'infezione ... Leggi su globalist (Di mercoledì 7 luglio 2021) Una sentenza che fa scuola: il gip del tribunale di Brescia haa dueper omicidio colposo ladi Nicole Zacco, la bambina di quattronel 2018 a causa di un'infezione ...

