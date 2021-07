Arisa torna ad Amici 21 e rinuncia a un famoso programma: lo scoop di Chi (Di mercoledì 7 luglio 2021) Amici 21: Arisa tra i professori Arisa è stata grande protagonista anche quest’anno dell’ultima edizione di Amici. Si è imposta e battuta per le sue idee e ha cercato di portare avanti quanto più possibile i suoi pupilli. Lei si è detta sempre molto soddisfatta dei ragazzi che ha seguito e sembrerebbe essere intenzionata a L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di mercoledì 7 luglio 2021)21:tra i professoriè stata grande protagonista anche quest’anno dell’ultima edizione di. Si è imposta e battuta per le sue idee e ha cercato di portare avanti quanto più possibile i suoi pupilli. Lei si è detta sempre molto soddisfatta dei ragazzi che ha seguito e sembrerebbe essere intenzionata a L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

Tina55707818 : RT @sangioegiusupp: arisa torna come prof ad amici l’anno prossimo…… - Novella_2000 : Arisa torna ad Amici e e dice no a un grosso cachet per un altro programma: il retroscena di Chi - Delena46169552 : RT @sangioegiusupp: arisa torna come prof ad amici l’anno prossimo…… - sangioegiusupp : arisa torna come prof ad amici l’anno prossimo…… - amicii_news : Arisa rifiuta l’offerta di partecipare a Pechino Express e torna come proff ad #Amici21 ????? -