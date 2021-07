Analisi del prezzo di EOS | EOS USD fatica a superare i 4 USD

Leggi su coinlist.me

(Di mercoledì 7 luglio 2021) EOS negli ultimi giorni ha flirtato con l’area dei 4 USD, ma i tori non sono riusciti a raccogliere abbastanza slancio per spingerlo sopra questo livello. Il mercato delle criptovalute resta in un ciclo ribassista che prosegue da maggio. E con il sentimento ribassista in circolazione, il bitcoin viene scambiato sotto i 35 mila USD con un combattimento in atto peril livello di resistenza dei 40 mila USD. Una volta EOS risultava tra le prime dieci criptovalute al mondo, tuttavia ha perso posizioni negli ultimi mesi in quanto altri progetti hanno guadagnato adozione e aumentato la capitalizzazione di mercato. Ora EOS è in 28 esima posizione, dove rischia di essere ...