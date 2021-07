Alice Campello e i figli minacciati di morte dopo Italia-Spagna: la moglie di Morata interviene (Di mercoledì 7 luglio 2021) dopo la partita Italia-Spagna che ha fatto volare gli Azzurri in finale, Alice Campello, moglie di Alvaro Morata, sarebbe stata sommersa da insulti, minacce e frasi vergognose. L’influencer e modella Italiana, sposata con il calciatore spagnolo, si è ritrovata travolta dall’odio social ormai fuori controllo. La situazione è diventata così insostenibile che la stessa Alice... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 7 luglio 2021)la partitache ha fatto volare gli Azzurri in finale,di Alvaro, sarebbe stata sommersa da insulti, minacce e frasi vergognose. L’influencer e modellana, sposata con il calciatore spagnolo, si è ritrovata travolta dall’odio social ormai fuori controllo. La situazione è diventata così insostenibile che la stessa... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

