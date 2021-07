Agenzia Servizi Pubblici: dal 2017 giudizio romani in caduta libera (Di mercoledì 7 luglio 2021) Roma – “La caduta di tutti i Servizi forniti da Roma Capitale nella percezione dei cittadini è continua dal 2017, e l’ultimo quinquennio dimostra che nulla o poco è cambiato e che quel poco che è stato colto, anche attraverso le sollecitazioni fatte dall’Agenzia tramite le commissioni consiliari agli assessori e alla Giunta, ha cominciato a dare frutti ma non ci si può aspettare il miracolo”. Lo ha detto il presidente dell’Agenzia per il controllo e la qualità dei Servizi Pubblici locali di Roma Capitale, Carlo Sgandurra, intervenendo in Assemblea capitolina in occasione ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 7 luglio 2021) Roma – “Ladi tutti iforniti da Roma Capitale nella percezione dei cittadini è continua dal, e l’ultimo quinquennio dimostra che nulla o poco è cambiato e che quel poco che è stato colto, anche attraverso le sollecitazioni fatte dall’tramite le commissioni consiliari agli assessori e alla Giunta, ha cominciato a dare frutti ma non ci si può aspettare il miracolo”. Lo ha detto il presidente dell’per il controllo e la qualità deilocali di Roma Capitale, Carlo Sgandurra, intervenendo in Assemblea capitolina in occasione ...

Agenzia_Ansa : Sono ormai quasi del tutto svuotate le terapie intensive italiane. Secondo il monitoraggio dell'Agenzia nazionale p… - saryxs87 : RT @Agenzia_Ansa: Sono ormai quasi del tutto svuotate le terapie intensive italiane. Secondo il monitoraggio dell'Agenzia nazionale per i s… - bartesius : RT @Agenzia_Ansa: Sono ormai quasi del tutto svuotate le terapie intensive italiane. Secondo il monitoraggio dell'Agenzia nazionale per i s… - etventadv : RT @Agenzia_Ansa: Sono ormai quasi del tutto svuotate le terapie intensive italiane. Secondo il monitoraggio dell'Agenzia nazionale per i s… - PaoloCaminiti1 : RT @Agenzia_Ansa: Sono ormai quasi del tutto svuotate le terapie intensive italiane. Secondo il monitoraggio dell'Agenzia nazionale per i s… -