Viabilità Roma Regione Lazio del 06-07-2021 ore 18 | 15

(Di martedì 6 luglio 2021)DEL 6 LUGLIOORE 18.20 ARIANNA CAROCCI BUONASERA E BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA A24-TERAMO RIAPERTO IL TRATTO TRA CASTEL MADAMA E VICOVARO MANDELA VERSO TERAMO A SEGUITO DI INCIDENTE; IL TRAFFICO È TORNATO SCORREVOLE. DECISAMENTE TRAFFICATO IL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA COLOMBO E TUSCOLANA; IN INTERNA RALLENTAMENTI TRA AURELIA E CASAL DEL MARMO, PIÙ AVANTI CODE TRA NOMENTANA E PRENESTINA. AVVENUTO DA POCO UN INCIDENTE SULLAFIUMICINO, CODE TRA L’ANSA DEL TEVERE E VIA DELLA MAGLIANA IN ...