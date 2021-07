Sylvester Stallone oggi compie 75 anni (Di martedì 6 luglio 2021) Lo Stallone italiano, detto anche Sly, oggi compie 75 anni e si sta preparando per tornare nelle sale con la versione director’s cut di “Rocky IV” (di Sylvester Stallone, 1985). L’attore-regista ha vinto ai Golden Globe del 2016 come miglior attore non protagonista nel film “Creed – Nato per combattere” (di Ryan Coogler, 2015) vittoria che gli valse la nomination agli Oscar. Sylvester Stallone ha recitato in numerose pellicole di successo come “Assassins” (di Richard Donner, 1995) ma è noto soprattutto per essere il protagonista della saga di “Rambo” e ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 6 luglio 2021) Loitaliano, detto anche Sly,75e si sta preparando per tornare nelle sale con la versione director’s cut di “Rocky IV” (di, 1985). L’attore-regista ha vinto ai Golden Globe del 2016 come miglior attore non protagonista nel film “Creed – Nato per combattere” (di Ryan Coogler, 2015) vittoria che gli valse la nomination agli Oscar.ha recitato in numerose pellicole di successo come “Assassins” (di Richard Donner, 1995) ma è noto soprattutto per essere il protagonista della saga di “Rambo” e ...

