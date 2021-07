Spinazzola a Trigoria: subito colloquio con Mourinho – VIDEO (Di martedì 6 luglio 2021) Leonardo Spinazzola si è recato a Trigoria dopo l’operazione effettuata in Finlandia: subito incontro con Mourinho Come riporta Il Corriere dello Sport Leonardo Spinazzola questo pomeriggio alle 14.15 è sbarcato all’aeroporto di Ciampino con un volo privato proveniente dalla Finlandia. Ieri il terzino della Roma era stato operato dal dott. Lempainen dell’Hospital NEO di Turku per la rottura del tendine d’Achille subita nella gara di venerdì scorso tra Italia e Belgio. subito dopo lo sbraco nella Capitale Spinazzola è stato accompagnato a Trigoria dove ad ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 6 luglio 2021) Leonardosi è recato adopo l’operazione effettuata in Finlandia:incontro conCome riporta Il Corriere dello Sport Leonardoquesto pomeriggio alle 14.15 è sbarcato all’aeroporto di Ciampino con un volo privato proveniente dalla Finlandia. Ieri il terzino della Roma era stato operato dal dott. Lempainen dell’Hospital NEO di Turku per la rottura del tendine d’Achille subita nella gara di venerdì scorso tra Italia e Belgio.dopo lo sbraco nella Capitaleè stato accompagnato adove ad ...

