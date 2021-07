Ritorno in classe Veneto, la giravolta di Zaia: “Posticipo sarebbe disagio, i genitori dovrebbero tenere i figli a casa una settimana in più” (Di martedì 6 luglio 2021) Dietrofront. Sfuma l'ipotesi di inizio ritardato della scuola in Veneto. Il presidente della Regione, Luca Zaia, ha deciso: materne, elementari, medie e superiori apriranno tutte il 13 settembre. La tentazione di una proroga era stata dettata da varie motivazioni, non ultima la volontà di dare una mano al turismo allungando un po' la stagione. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 6 luglio 2021) Dietrofront. Sfuma l'ipotesi di inizio ritardato della scuola in. Il presidente della Regione, Luca, ha deciso: materne, elementari, medie e superiori apriranno tutte il 13 settembre. La tentazione di una proroga era stata dettata da varie motivazioni, non ultima la volontà di dare una mano al turismo allungando un po' la stagione. L'articolo .

