Rai 1 omaggia Raffaella Carrà con Carrambà: gli ascolti 26 anni dopo (Di martedì 6 luglio 2021) Non poteva che fermarsi Rai 1, e rendere omaggio a Raffaella Carrà con una programmazione speciale. E’ successo nel drammatico giorno in cui abbiamo avuto una notizie di quelle che non ti aspetti, che arrivano come un fulmine a ciel sereno. E’ la notizia della morte di Raffaella Carrà che ha sconvolto l’Italia intera ma non solo. La notizia si è diffusa in tutto il mondo con migliaia e migliaia di messaggi di cordoglio per Raffaella. La Rai ha deciso di dedicarle prima un omaggio curato dal Tg1 e poi di mandare in onda la prima puntata di Carramba che sorpresa. Era il 1995 e Raffaella ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 6 luglio 2021) Non poteva che fermarsi Rai 1, e rendere omaggio acon una programmazione speciale. E’ successo nel drammatico giorno in cui abbiamo avuto una notizie di quelle che non ti aspetti, che arrivano come un fulmine a ciel sereno. E’ la notizia della morte diche ha sconvolto l’Italia intera ma non solo. La notizia si è diffusa in tutto il mondo con migliaia e migliaia di messaggi di cordoglio per. La Rai ha deciso di dedicarle prima un omaggio curato dal Tg1 e poi di mandare in onda la prima puntata di Carramba che sorpresa. Era il 1995 e...

Advertising

davidemaggio : Rai 1 omaggia Raffaella Carrà: in prima serata Carramba! Che Sorpresa – Tutte le variazioni - ombrello_giallo : RT @grande_flagello: La1 (Rai spagnola) omaggia Raffaella in prima serata. Faceva spettacolo anche solo non capendo chi la chiamava #hastas… - alebellant : RT @grande_flagello: La1 (Rai spagnola) omaggia Raffaella in prima serata. Faceva spettacolo anche solo non capendo chi la chiamava #hastas… - Emanuel09094446 : RT @grande_flagello: La1 (Rai spagnola) omaggia Raffaella in prima serata. Faceva spettacolo anche solo non capendo chi la chiamava #hastas… - BonsXtheFuture : RT @grande_flagello: La1 (Rai spagnola) omaggia Raffaella in prima serata. Faceva spettacolo anche solo non capendo chi la chiamava #hastas… -