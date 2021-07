Raffaella Carrà, l’omaggio anche a Wembley: le note di “A far l’amore comincia tu” suonano nel riscaldamento prima di Italia-Spagna (Di martedì 6 luglio 2021) Azzurri a ritmo di Raffaella Carrà: la Nazionale azzurra ha deciso di ricordare la regina della tv, innamorata del calcio e grande tifosa dell’Italia, scomparsa martedì a 78 anni. Per omaggiarla, la Federazione Italiana giuoco calcio ha chiesto e ottenuto dalla Uefa di inserire nella playlist utilizzata per il riscaldamento, prima della semifinale dell’Europeo con la Spagna, “A far l’amore comincia tu”, una delle canzoni più amate e ballate della Carrà. Ecco il video, pubblicato da Rtl 102.5, con le note ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 6 luglio 2021) Azzurri a ritmo di: la Nazionale azzurra ha deciso di ricordare la regina della tv, innamorata del calcio e grande tifosa dell’, scomparsa martedì a 78 anni. Per omaggiarla, la Federazionena giuoco calcio ha chiesto e ottenuto dalla Uefa di inserire nella playlist utilizzata per ildella semifinale dell’Europeo con la, “A fartu”, una delle canzoni più amate e ballate della. Ecco il video, pubblicato da Rtl 102.5, con le...

