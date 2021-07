Pippo Baudo ricorda commosso Raffaella Carrà: “Sono scosso e affranto…” (Di martedì 6 luglio 2021) La scomparsa di Raffaella Carrà ha sconvolto tutti i grandi della televisione, compreso Pippo Baudo, uno dei pionieri della nostra tv. Fra le pagine di AdnKronos, Pippo Baudo si è detto sconvolto della morte di Raffaella Carrà ed il fatto di non esser mai riuscito a fare un programma con lei lo considera un “grandissimo rimpianto”. “Sono immensamente scosso. Raffaella Carrà è stata un’artista eccezionale, un’autodidatta straordinaria, io la conosco dagli inizi della sua carriera. Io non ... Leggi su biccy (Di martedì 6 luglio 2021) La scomparsa diha sconvolto tutti i grandi della televisione, compreso, uno dei pionieri della nostra tv. Fra le pagine di AdnKronos,si è detto sconvolto della morte died il fatto di non esser mai riuscito a fare un programma con lei lo considera un “grandissimo rimpianto”. “immensamenteè stata un’artista eccezionale, un’autodidatta straordinaria, io la conosco dagli inizi della sua carriera. Io non ...

FranAltomare : Ovviamente Pippo Baudo definisce Raffaella Carrà semplicemente come “grande soubrette” perdendo un’occasione per ta… - SkyTG24 : Addio a #RaffaellaCarrà, le parole di Pippo Baudo a #SkyTG24 ?? - Agenzia_Ansa : Pippo Baudo: 'Ho il rimpianto di non aver lavorato con #RaffaellaCarrà. Aveva talento, volontà, una grande artista… - CharlieWhateva3 : RT @FranAltomare: Ovviamente Pippo Baudo definisce Raffaella Carrà semplicemente come “grande soubrette” perdendo un’occasione per tacere e… - Zooey82 : @FranAltomare Pippo Baudo… Raffaella Carrà…. Ma che avete tutti 80 anni o solo pessimo gusto? Davvero non potete permettervi Netflix? -