“Nipoti e grandi amori?”. Raffaella Carrà, nodo-eredità: a chi finirà tutto il suo patrimonio (Di martedì 6 luglio 2021) A chi andrà l'eredità di Raffaella Carrà? Per ora non si hanno notizie a riguardo, ma circolano diverse ipotesi. Non avendo avuto figli e non essendoci genitori ancora in vita, il patrimonio della regina italiana della televisione e del costume potrebbe andare ai due Nipoti, Matteo e Federica. La Carrà si è infatti presa cura di loro dopo la morte del fratello Renzo, venuto a mancare nel 2001 all'età di 56 anni a causa di un tumore al cervello. “Ho due ragazzi quarantenni figli di mio fratello che ora non c'è più, mi danno un certo da fare - aveva dichiarato Raffaella in ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 6 luglio 2021) A chi andrà l'di? Per ora non si hanno notizie a riguardo, ma circolano diverse ipotesi. Non avendo avuto figli e non essendoci genitori ancora in vita, il patrimonio della regina italiana della televisione e del costume potrebbe andare ai due, Matteo e Federica. Lasi è infatti presa cura di loro dopo la morte del fratello Renzo, venuto a mancare nel 2001 all'età di 56 anni a causa di un tumore al cervello. “Ho due ragazzi quarantenni figli di mio fratello che ora non c'è più, mi danno un certo da fare - aveva dichiaratoin ...

