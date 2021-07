Nausea, febbre e vomito dopo un bagno al mare. Quasi 150 persone in ospedale. Alcune con sintomi gravi (Di martedì 6 luglio 2021) Duecento persone sono rimaste intossicate dopo avere fatto il bagno al mare. Nausea, febbre, occhi rossi ma in alcuni casi anche vomito tra i sintomi più frequenti. sintomi in alcuni casi gravi al punto da richiedere il ricovero in ospedale. La maggior parte costretta a ricorrere alla cure mediche. Ancora non è chiara la ragione. Il sospetto è che alla base ci sia un inquinamento dell’aria o delle acque. A farne le spese, oltre i bagnanti, anche trentasei agenti della Protezione Civile, tra cui anche ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 6 luglio 2021) Duecentosono rimaste intossicateavere fatto ilal, occhi rossi ma in alcuni casi anchetra ipiù frequenti.in alcuni casial punto da richiedere il ricovero in. La maggior parte costretta a ricorrere alla cure mediche. Ancora non è chiara la ragione. Il sospetto è che alla base ci sia un inquinamento dell’aria o delle acque. A farne le spese, oltre i bagnanti, anche trentasei agenti della Protezione Civile, tra cui anche ...

ReTwitStorm_ita : #Nausea, #Febbre e #Vomito dopo un #Bagno al mare. #Quasi 150 #Persone in #Ospedale. Alcune con sintomi gravi… - DarioFanciullo : ???? Algeria, 178 persone intossicate e ricoverate dopo un bagno A Tenes, in Algeria, 178 persone sono stati ricover… - SilvestriP : Il mistero delle 178 persone intossicate dopo un bagno in mare. Le vittime, tutte ricoverate in ospedale, hanno man… - sava_no : Algeria. Inquinamento marino: 149 bagnanti intossicati A seguito di nausea, febbre o arrossamento degli occhi, dome… - GUCCYBAG : @monicaswife__ febbre alta, dolori ovunque, brividi di freddo, il braccio si è gonfiato e faceva molto più male ris… -