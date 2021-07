Moria di molluschi a causa di un’ondata di caldo

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Moria molluschi

Periodico Daily - Notizie

...dei" e avevano chiesto chiarimenti al Consorzio che si occupa di regolare il passaggio dell'acqua dolce dalla Sacca al mare. Preoccupati per la situazione degli allevatori e ladelle ...... più nota come cozza o nacchera gigante, è la specie didi maggiori dimensioni presente ... causando una vera e propriadella specie. A causa dell'infezione ad opera del parassita ...L’appello di Goletta Verde ai Comuni del territorio nella sua tappa spezzina "Le Amministrazioni devono collaborare in una prospettiva d’insieme" ...L’ultimo evento on line prima di Slow Fish al via da domani al 4 luglio Alla tavola rotonda esperti dell’Università, pescatori e storici ristoratori ...