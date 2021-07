Mattarella lascia Parigi: bisogna riformare l’Europa. E sui migranti: “Un vulnus per la coscienza dell’Ue” (Di martedì 6 luglio 2021) L'Unione europea ha bisogno di essere riformata per impedire che il suo percorso di crescita e di rilancio venga bloccato anche da un solo Paese. Lo ha sostenuto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nell'incontro avuto nel pomeriggio a Parigi con il presidente del Senat francese Gerard Larcher, ultimo appuntamento istituzionale della visita di Stato nella capitale francese prima del rientro in serata a Roma. L'Unione europea, ha detto Mattarella, "ha ora la possibilità di organizzarsi meglio. La Conferenza sul futuro dell'Unione è l'occasione decisiva per dotarsi di strumenti che permettono di prendere decisioni e di incidere ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 6 luglio 2021) L'Unione europea ha bisogno di essere riformata per impedire che il suo percorso di crescita e di rilancio venga bloccato anche da un solo Paese. Lo ha sostenuto il presidente della Repubblica Sergionell'incontro avuto nel pomeriggio acon il presidente del Senat francese Gerard Larcher, ultimo appuntamento istituzionale della visita di Stato nella capitale francese prima del rientro in serata a Roma. L'Unione europea, ha detto, "ha ora la possibilità di organizzarsi meglio. La Conferenza sul futuro dell'Unione è l'occasione decisiva per dotarsi di strumenti che permettono di prendere decisioni e di incidere ...

