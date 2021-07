Malika Chalhy, chiusa l’inchiesta sui genitori: si va a processo (Di martedì 6 luglio 2021) Malika Chalhy, chiusa l’inchiesta sui genitori che avrebbero cacciato di casa la figlia perché lesbica: si va a processo. Malika Chalhy, la ragazza cacciata di casa perchè lesbica (via social)Novità sul fronte giudiziario per il caso di Malika Chalhy, la ragazza 22enne di Castelfiorentino, cacciata di casa perché lesbica. Le accuse nei confronti dei genitori di Malika sono quelle di molestie, esercizio arbitrario delle proprie ragioni e violenza privata. Questi i reati ipotizzati dalla ... Leggi su vesuvius (Di martedì 6 luglio 2021)suiche avrebbero cacciato di casa la figlia perché lesbica: si va a, la ragazza cacciata di casa perchè lesbica (via social)Novità sul fronte giudiziario per il caso di, la ragazza 22enne di Castelfiorentino, cacciata di casa perché lesbica. Le accuse nei confronti deidisono quelle di molestie, esercizio arbitrario delle proprie ragioni e violenza privata. Questi i reati ipotizzati dalla ...

