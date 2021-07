M5S: liste a rischio per amministrative, Borré ‘Crimi non può certificare logo’ (2) (Di martedì 6 luglio 2021) (Adnkronos) – Secondo Borrè, “voler dare priorità alle modifiche statutarie, considerati i termini per gli adempimenti per la convocazione dell’assemblea e i nodi irrisolti sulla piattaforma legittimata a celebrarla, rischia di trasformare la presentazione delle liste in un Vietnam giudiziario, con ricorsi e controricorsi amministrativi a macchia di leopardo”. “Da garante esterno continuo a caldeggiare l’ipotesi dello svolgimento immediato delle consultazioni sulla piattaforma Rousseau. E’ un parere gratuito”, chiosa l’avvocato dei mille ricorsi, “ma da ponderare attentamente”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 6 luglio 2021) (Adnkronos) – Secondo Borrè, “voler dare priorità alle modifiche statutarie, considerati i termini per gli adempimenti per la convocazione dell’assemblea e i nodi irrisolti sulla piattaforma legittimata a celebrarla, rischia di trasformare la presentazione dellein un Vietnam giudiziario, con ricorsi e controricorsi amministrativi a macchia di leopardo”. “Da garante esterno continuo a caldeggiare l’ipotesi dello svolgimento immediato delle consultazioni sulla piattaforma Rousseau. E’ un parere gratuito”, chiosa l’avvocato dei mille ricorsi, “ma da ponderare attentamente”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

