Jabeur-Sabalenka in tv oggi: data, orario, canale e diretta streaming Wimbledon 2021 (Di martedì 6 luglio 2021) Ons Jabeur e Aryna Sabalenka oggi si affrontano ai quarti di finale di Wimbledon 2021. Da un lato la tunisina, che nel suo percorso ha già estromesso tre campionesse slam e partita dopo partita stabilisce un nuovo record. Qualora raggiungesse la semifinale diventerebbe la prima giocatrice araba a riuscirci. Dall’altro lato Sabalenka, per la prima volta in carriera ai quarti di uno slam e già certa di ritoccare il proprio best ranking. Una ghiotta occasione anche per lei visto il livello di tennis che sta esprimendo. Il match andrà in scena nella giornata odierna di martedì 6 luglio, non ... Leggi su sportface (Di martedì 6 luglio 2021) Onse Arynasi affrontano ai quarti di finale di. Da un lato la tunisina, che nel suo percorso ha già estromesso tre campionesse slam e partita dopo partita stabilisce un nuovo record. Qualora raggiungesse la semifinale diventerebbe la prima giocatrice araba a riuscirci. Dall’altro lato, per la prima volta in carriera ai quarti di uno slam e già certa di ritoccare il proprio best ranking. Una ghiotta occasione anche per lei visto il livello di tennis che sta esprimendo. Il match andrà in scena nella giornata odierna di martedì 6 luglio, non ...

