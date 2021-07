Incidente Autostrada A2, dramma a Nemoli: chi sono le 2 giovani vittime (Di martedì 6 luglio 2021) Ancora un gravissimo Incidente stamattina sull’Autostrada A2, dramma a Nemoli: chi sono le 2 giovani vittime dello schianto. (screenshot video)Ancora sangue sull’A2, nel tratto lucano della cosiddetta Autostrada del Mediterraneo: un gravissimo Incidente infatti è avvenuto nelle prime ore del mattino nei pressi di una galleria a Nemoli, nella provincia di Potenza. Ci sono due vittime per questo tragico schianto e a quanto pare ci sarebbero anche ben quattro feriti. Le persone ferite ... Leggi su ck12 (Di martedì 6 luglio 2021) Ancora un gravissimostamattina sull’A2,: chile 2dello schianto. (screenshot video)Ancora sangue sull’A2, nel tratto lucano della cosiddettadel Mediterraneo: un gravissimoinfatti è avvenuto nelle prime ore del mattino nei pressi di una galleria a, nella provincia di Potenza. Cidueper questo tragico schianto e a quanto pare ci sarebbero anche ben quattro feriti. Le persone ferite ...

