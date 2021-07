“Giuseppe non ce l’ha fatta”. Con la moto finisce contro un’auto. La sua vita è finita a 32 anni in ospedale (Di martedì 6 luglio 2021) Ancora sangue sulle strade italiane. Stavolta a trovare la morte è stato un motociclista di 32 anni, Giuseppe Buccheri. L’incidente è avvenuto nella serata di lunedì 5 luglio a Legnano, comune della Città Metropolitana di Milano. Anche se gli agenti della polizia locale non hanno ancora definito la dinamica come si può evincere dalle foto l’impatto tra la moto e un’altra auto coinvolta è stato tremendo. La disgrazia è avvenuta, intorno alle ore 21, nel quartiere Oltrestazione, all’incrocio tra le vie Liguria e Firenze. È un tratto di strada interessata esclusivamente dal traffico locale. A quanto pare la ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 6 luglio 2021) Ancora sangue sulle strade italiane. Stavolta a trovare la morte è stato unciclista di 32Buccheri. L’incidente è avvenuto nella serata di lunedì 5 luglio a Legnano, comune della Città Metropolitana di Milano. Anche se gli agenti della polizia locale non hanno ancora definito la dinamica come si può evincere dalle foto l’impatto tra lae un’altra auto coinvolta è stato tremendo. La disgrazia è avvenuta, intorno alle ore 21, nel quartiere Oltrestazione, all’incrocio tra le vie Liguria e Firenze. È un tratto di strada interessata esclusivamente dal traffico locale. A quanto pare la ...

