Advertising

QuotidianPost : Ginecologa scomparsa, si fa largo l’ipotesi di un suicidio - OlderGf : I cani fiutano la presenza di un corpo in fondo al lago di Santa Giustina. Si pensa che sia il corpo di #SaraPedri,… - cronaca_news : Sara Pedri, la ginecologa scomparsa il 4 marzo scorso: tracce vicino al lago si Santa Giustina… - LaCnews24 : Scomparsa Sara Pedri, tracce della ginecologa vicino al lago. Oggi gli ispettori in ospedale a Trento… - msn_italia : Trento, ginecologa scomparsa: si cerca nel lago di Santa Giustina -

Ultime Notizie dalla rete : Ginecologa scomparsa

Possibile svolta nella vicenda di Sara Pedri ,32enne originaria di Forlìil 4 marzo scorso da Cles (Trento), dove si era trasferita per lavoro. Nelle scorse ore, come riportato da diverse testate, sarebbe stato individuato un ...Potrebbe arrivare una svolta nel caso delladi Sara Pedri , ladi 32 anni di cui non si hanno più notizie dal 4 marzo scorso. Sara Pedri è di Forlì ma era in servizio a Cles (Trento) , si era dimessa poco prima della sua ...Potrebbe essere vicino a una svolta il caso di Sara Pedri, la 31enne ginecologa di Forlì, in servizio all’ospedale di Trento, scomparsa il 4 marzo ...La scomparsa di Sara Pedri. In questi mesi dal 4 marzo, le ricerche si sono da subito concentrate in quella zona del Trentino, tra il lago Santa Giustina e il torrente Noce. Lì i ...