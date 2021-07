Ddl Zan, per il Pd contano le bandierine (Di martedì 6 luglio 2021) Il muro contro muro contro sulla legge Zan continua, e si andrà in Aula per lo show down martedì prossimo. Tutte le proposte di mediazione avanzate da Lega e renziani sono state rifiutate da Pd e M5S, ... Leggi su quotidiano (Di martedì 6 luglio 2021) Il muro contro muro contro sulla legge Zan continua, e si andrà in Aula per lo show down martedì prossimo. Tutte le proposte di mediazione avanzate da Lega e renziani sono state rifiutate da Pd e M5S, ...

Advertising

LiaQuartapelle : I voti di IV sono sufficienti per approvare o affossare il #DDL Zan al Senato, che IV ha già votato alla Camera.… - alexbarbera : Fedez e la Ferragni sono simpatici, ma la politica “non fa schifo”, è confronto di idee. Se non c’è maggioranza in… - fattoquotidiano : Ddl Zan, Cirinnà: “Renzi fa scivolare l’Italia verso i sovranisti di Orban. Fa l’occhiolino alla destra per trattar… - Nena_Nina_Schi : RT @LiaQuartapelle: I voti di IV sono sufficienti per approvare o affossare il #DDL Zan al Senato, che IV ha già votato alla Camera. Mi s… - _DAGOSPIA_ : PURE ROCCO SI AMMOSCIA SUL DDL ZAN - 'HO SBAGLIATO A METTERCI LA FACCIA E LA MANO, NON LO RIFAREI'… -